Arranca la Copa Chihuahua CIMA 2026: mas 750 niños de Texas, Nuevo León y Chihuahua

La quinta edición del certamen fue inaugurada en el Polideportivo Luis H. Álvarez, donde equipos de México y Estados Unidos competirán del 13 al 16 de noviembre

Entre porras, el entusiasmo de las familias y un ambiente de fiesta futbolística, fue inaugurada la quinta edición de la Copa Chihuahua CIMA 2026, que reúne a más de 750 niños de El Paso, Monterrey y de todo el estado. Futbolistas, autoridades municipales y estatales, así como representantes de Grupo CIMA, participaron en la ceremonia de apertura del certamen binacional, que se disputará del 13 al 16 de noviembre.

En las canchas del Polideportivo Luis H. Álvarez se realizó el simbólico tiro inicial, con el que quedó oficialmente inaugurada esta fiesta deportiva que año con año amplía su alcance. Durante la ceremonia se destacó la labor de Teddy Martínez, Director de CIMA , quien durante cinco años ha impulsado este proyecto, contribuyendo a consolidar un espacio de competencia y convivencia para cientos de niñas y niños apasionados por el futbol.

En representación de Martínez, Dayana Porras agradeció el respaldo de las instituciones y empresas que hacen posible la realización de esta quinta edición. Entre ellas destacó al Municipio de Chihuahua, CIMA y el Gobierno del Estado, así como a los aliados Chihuahua Capital, ESJ, Factor Global y Grupo CR3, cuya colaboración ha sido fundamental para dar continuidad al torneo.

Por su parte, Jesús de la Rocha, representante del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, reiteró el compromiso de continuar impulsando actividades que favorezcan el desarrollo de las nuevas generaciones. “Reiteramos el compromiso de seguir fomentando este tipo de actividades en beneficio de los niños, niñas y jóvenes. Enhorabuena y que ruede el balón”, expresó. Asimismo, Fernando Chávez Delgado, jefe del Departamento de Asociaciones Deportivas del Gobierno del Estado, reconoció especialmente a los padres de familia por acompañar y apoyar a sus hijos en la búsqueda de sus sueños deportivos.

En representación de Grupo CR3, Laura Olivas manifestó su satisfacción por formar parte de esta iniciativa que promueve la práctica deportiva entre la niñez. “Nos sentimos muy honrados de pertenecer a esta copa. Siempre CR3 se destaca por apoyar espacios que promuevan el deporte, y qué mejor que hacerlo con este torneo. Que gane el mejor”, declaró durante la ceremonia inaugural.

La Copa Chihuahua CIMA 2026 se desarrollará del 13 al 16 de noviembre en las instalaciones del Polideportivo Luis H. Álvarez, con la participación de equipos provenientes de Chihuahua capital, Ciudad Juárez, Delicias, Galeana, Nuevo Casas Grandes, Monterrey y El Paso, Texas. La presencia de delegaciones nacionales e internacionales fortalece el carácter binacional del encuentro y brinda a los jóvenes futbolistas la oportunidad de medir sus habilidades ante rivales de distintas regiones.

El certamen contempla las categorías 2013, 2015 y 2017, además de una atractiva bolsa de premiación. En el Torneo A, el equipo campeón recibirá 80 mil pesos, mientras que el subcampeón obtendrá 20 mil pesos. Por su parte, el ganador del Torneo B se llevará 12 mil 500 pesos. También se entregarán reconocimientos individuales al campeón goleador, al jugador más valioso y al mejor portero de la competencia.

Con cinco ediciones celebradas, la Copa Chihuahua CIMA continúa consolidándose como uno de los torneos de futbol infantil de mayor convocatoria en la región, al combinar la competencia deportiva con la convivencia entre delegaciones y la formación de nuevos talentos. Durante cuatro días, las canchas del Polideportivo Luis H. Álvarez serán escenario de encuentros en los que cientos de niñas y niños buscarán demostrar sus capacidades y disfrutar de la pasión por el futbol.