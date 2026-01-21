Arranca la Convención Nacional Antifraude en Canaco

Esta mañana se realizó la Convención Nacional Anti Fraude, detectar, prevenir y actuar esto en las instalaciones de la Casa del Comercio en la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) el cual fue encabezado por Saskia Niño de Rivera.

Antifraude surge de la convicción de que las finanzas sanas sí son posibles, destacando que la prevención del fraude es un componente esencial para lograrlo. Detalló que el programa contempla la participación de especialistas, la presentación de índices y diagnósticos estatales, así como ponencias enfocadas en riesgos corporativos y esquemas de fraude.

Son cuatro conferensistas especiales

Saskia Niño de Rivera, compartirá un mensaje centrado en la reinserción social.

Este evento tiene como objetivo concientizar, orientar y apoyar a empresarios, emprendedores y profesionistas, promoviendo una gestión empresarial correcta, transparente y legal desde sus primeras etapas, particularmente ante un contexto en el que el fraude es uno de los delitos más denunciados en el estado de Chihuahua.