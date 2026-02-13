Arranca en la capital el 6º Encuentro de Negocios del sector minero

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) inauguró en la capital el Sexto Encuentro de Negocios, organizado por el Clúster Minero de Chihuahua (Clumin).

Mediante este evento se busca consolidar a la minería como pilar estratégico, en el crecimiento económico y social de la entidad.

Con una participación de más de 300 asistentes, el acto reunió a directivos estatales y nacionales, consejeros del Clúster, así como a directores de empresas locales vinculadas a las cadenas de valor y a aliados de los sectores público, académico y empresarial.

Durante la jornada se establecieron mesas de trabajo diseñadas para fortalecer la proveeduría local y elevar la competitividad de la industria.

El titular de la SIDE, Ulises Fernández, dijo que desde el inicio de la administración se priorizó la seguridad operativa con la creación de la Policía Minera, que salvaguarda la integridad de las operaciones en territorio.

Enfatizó que se cuenta con un Gobierno que defiende a los sectores estratégicos y trabaja en conjunto para que la minería sea siempre sinónimo de bienestar.

Paola Cázares Pérez, presidenta de Clumin, subrayó que la minería representa un motor económico de alto impacto para el país, al generar sustento para más de tres millones de hogares en México y desempeñar un papel clave en la vida moderna.

Añadió que este Encuentro de Negocios se ha consolidado como el espacio más relevante para la articulación del sector minero en Chihuahua, al generar certidumbre, confianza y nuevas oportunidades de colaboración.

Cázares Pérez resaltó que los resultados de ediciones anteriores reflejan el alcance de este ejercicio, al registrarse alrededor de 900 citas de negocios y lograr que el 68 por ciento de las empresas participantes, concreten alianzas comerciales.

La edición 2026 contará con la participación de 19 compañías mineras estatales y nacionales, lo que confirma un compromiso con el talento, la tecnología y el fortalecimiento de la proveeduría local, concluyó.

Esta edición se distingue por su enfoque en temas como la tecnología, el conocimiento y el diálogo directo, al propiciar encuentros estratégicos entre quienes toman decisiones y quienes aportan soluciones para el desarrollo del sector.

El presídium contó con la presencia de Karen Flores Arredondo, directora de la Cámara Minera de México; Marcela Herrera Sandoval, presidenta del Tribunal Superior de Justicia; el general Felipe González Moreno, comandante de la V Zona Militar y de Leopoldo Mares Delgado, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Además de Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública; César Jáuregui, fiscal general del Estado; José Jordán, director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento y Ángel Diego Gómez Olmos, director de Fideicomiso de Fomento Minero.