Arranca convocatoria del ICHDII para renovación de becas en estancias infantiles en la zona sur del estado

Con la asistencia al momento de más de 200 familias beneficiarias del programa de Estancias Infantiles, el Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil (ICHDII), Zona Sur, inició el proceso de renovación de este apoyo, una acción prioritaria para la gobernadora Maru Campos Galván.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, informó que actualmente se brinda atención a madres y padres de familia en las localidades de Bahuichivo, Cieneguita Lluvia de Oro y Cerocachi, del municipio de Urique, así como a personas de Témoris, en Guazapares.

Asimismo, señaló que el equipo del ICHDII brindará atención en otras localidades de la región serrana, con el objetivo de ampliar la cobertura de las becas y que más familias cuenten con apoyo para el cuidado de niñas y niños que más lo necesitan, en estancias infantiles con personal capacitado y atención de calidad.

Rafael Loera precisó que este apoyo contempla tres modalidades: una beca regular de mil pesos mensuales, la cual puede incrementarse a 2 mil 200 pesos en caso de que la niña o el niño tenga alguna discapacidad o pertenezca a un sector poblacional con alta vulnerabilidad.

El funcionario invitó a las familias de la región sur del estado a renovar su documentación para continuar recibiendo este beneficio del Gobierno del Estado, y señaló que, para mayores informes, pueden comunicarse a las oficinas del Instituto en la Zona Sur al teléfono (614) 109-56-66.