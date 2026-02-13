Arranca 6to Encuetro de Negocios Clumin; inversiones y proyectos

Esta mañana se llevó a cabo el 6to Encuentro de Negociod del Clúster Minero (Clumin) encabezado por su presidenta Paola Cázares Pérez esto en el centro de convenciones.



En representación de la gobernadora asistió el secretario de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), Ulises Fernández, asimismo asistió el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya y el Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno.



Cabe destacar que se espera concretar 600 citas de negocios en este encuentro que se da cita el sector minero local, nacional e internacional.

Como parte del acompañamiento a inversiones se encuentra el sector empresarial de diferentes sectores se hicieron presentes.