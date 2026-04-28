Ariana Grande anuncia ‘Petal’, su esperado regreso musical

El regreso de Ariana Grande ya es oficial: la cantante lanzará Petal, su octavo disco de estudio, el próximo 31 de julio de 2026.

Ariana Grande hizo oficial su esperado regreso a la música. La cantante anunció este martes el lanzamiento de su octavo álbum de estudio titulado Petal, que se estrenará el 31 de julio de 2026 a través de Republic Records.

Ariana Grande confirma Petal, su nuevo álbum

El nuevo disco de Ariana Grande contará con 12 canciones y ya se encuentra disponible para pre-orden en formatos digitales y físicos (vinilo, CD y cassette) en la tienda oficial de la artista. Además, se puede preguardar en las principales plataformas de streaming.

Ariana Grande (Instagram)

La artista hizo el anuncio este día al revelar la portada del álbum, en la que aparece sonriendo en una imagen en blanco y negro capturada por la fotógrafa Katia Temkin, lo que muchos fans lo han interpretado como un reflejo de la etapa actual que vive la cantante.

La intérprete produjo y coescribió su nuevo material junto al productor ILYA, uno de sus colaboradores más cercanos. Por el momento no se han confirmado colaboraciones con otros artistas ni la lista completa de canciones, que se revelará en las próximas semanas.

En un comunicado oficial, la propia Ariana Grande escribió el álbum como “algo lleno de vida y que crece a través de las grietas de algo frío, duro y desafiante”. Esta descripción ha generado gran expectativa sobre el tono emocional del proyecto.

Ariana Grande confirma Petal tras meses de pistas y rumores

El anuncio llega después de varios meses de señales claras. El 8 de abril de 2026, Ariana Grande compartió fotos desde el estudio de grabación, lo que inmediatamente encendió los rumores. Fuentes cercanas a TMZ confirmaron en esa fecha que la artista había terminado el álbum y planeaba lanzarlo en verano.

Ariana Grande (Getty Images)

Además, los mensajes en su línea telefónica de Brighter Days Inc. y varias publicaciones en redes sociales, donde incluía flores y pétalos, ya habían desatado especulaciones entre los fans sobre el posible título del proyecto y la inminente llegada de nueva música.

Petal marcará el primer álbum de estudio completo de la cantante desde Eternal Sunshine, lanzado en marzo de 2024, y su edición deluxe Brighter Days Ahead. Con este nuevo proyecto, la artista suma ocho discos de estudio en su carrera, iniciada en 2013 con Yours Truly.

Ariana Grande (Getty Images)

Sus anteriores trabajos incluyen éxitos como My Everything, de 2014, Dangerous Woman de 2016, Sweetener, de 2018, Thank U, Next, de 2019, Positions, de 2020 y Eternal Sunshine, que debutó en el número 1 del Billboard 200 y le valió múltiples nominaciones al Grammy.

Ariana Grande se encuentra en un gran momento profesional con su rol en Wicked, una relación estable con el actor Ethan Slater y una gira en puerta. El anuncio de Petal ha generado reacciones inmediatas en redes sociales, con miles de fans celebrando el regreso y especulando sobre posibles sencillos previos al lanzamiento completo.