Ariadna Montiel critica a Jorge Romero, dirigente del PAN, por su gira por Europa: “Busca afuera el respaldo que perdieron en México”

Ciudad de México. La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, criticó que el panista Jorge Romero Herrera lleve días recorriendo Europa, en visitas por territorio extranjero, para buscar allá el respaldo que en México perdieron.

“Pueden recorrer todas las capitales del mundo, pero la democracia mexicana se decide aquí, con el voto libre y soberano del pueblo”.

En un mensaje a través de sus redes sociales, Ariadna Montiel dijo que “es revelador que, justo cuando comienza un nuevo proceso electoral, la dirigencia de Acción Nacional que encabeza Romero, prefiere hacer territorio” a miles de kilómetros de México.

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“No es casualidad: porque cuando se pierde el vínculo con el pueblo, se termina buscando respaldo fuera del país”.

Agregó, el problema del PAN “no está en el extranjero: está en el proyecto de país que representan: ninguno”.

La morenista insistió en que mientras los blanquiazules “tocan puertas en el extranjero para intentar construir una legitimidad que el pueblo mexicano no les ha dado, nosotros seguimos recorriendo el país, organizándonos desde abajo y escuchando a la gente”.

El dirigente panista Jorge Romero lleva días recorriendo Europa “buscando afuera lo que hace mucho perdieron en México: el respaldo del pueblo”.