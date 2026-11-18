Las embajadas en México de China y EU se confrontaron por su responsabilidad en la crisis de fentanilo que mata a miles de estaodunidenses al año.

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Ni China ni México son responsables de la crisis en el consumo de fentanilo en Estados Unidos, esto luego de que el gobierno de Donald Trump acusara al país asiático de promover la droga sintética.

La Embajada de China en México se pronunció, luego de que la Embajada de Estados Unidos realizara una publicación en la que mencionó que el fentanilo “no empieza en México”, y que sus ingredientes “vienen principalmente de China”.

EU acusó que en China se fabrican los precursores de fentanilo, y aunque algunos de ellos tienen usos industriales legales, pueden ser desviados para fabricar drogas como el fentanilo.

China niega ser responsable de la crisis de fentanilo en EU

Como respuesta, China aseguró que EU le difama por su presunta responsabilidad en la crisis del consumo de fentanilo, que mata a unas 50 mil personas al año en el país gobernado por Donald Trump.

Con ello, cuestionó si el objetivo de la misión diplomática de la embajada encabezada por Ronald Johnson cumple con su labor de representación del gobierno de Donald Trump, y si consideran que sí, deberían tener en claro lo siguiente:

“La raíz del problema del fentanilo en los Estados Unidos radica en sus propias deficiencias regulatorias y en el abuso de los fármacos. La crisis del fentanilo en ese país no la causó ni China ni México”.

Además, aclaró que China y México cooperan para contener cualquier tráfico de precursores químicos, con una cooperación fructífera desde la perspectiva humanitaria.

“Debe quedar claro que China es uno de los países con el control más estricto del mundo sobre las sustancias tipo fentanilo: el fentanilo incautado anualmente dentro de su territorio se mide solo por gramos”, reiteró la embajada china.

Finalmente, llamó a la Embajada de EU en México a respetar la verdad y dedicarse a la cooperación con México, esto en lugar de “recurrir una y otra vez a la calumnia, la injuria y la falsa imputación contra China”.

El ‘duelo’ de embajadas ocurre mientras la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en China como parte de su participación en la cumbre de la APEC, donde se reunirá con el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping, quienes, a su vez, sostendrán un diálogo con el presidente ruso Vladimir Putin.