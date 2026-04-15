Argentina dice que empezó a normalizar pagos con entidad de salud de jubilados

Buenos Aires. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami) que en Argentina brinda cobertura de salud gratuita a los adultos mayores comenzó a resolver las deudas que tenía con sus prestadores, informaron a la Agencia Sputnik fuentes del Ministerio de Salud.

“PAMI ya empezó a normalizar los pagos y los primeros impactos se están viendo desde hoy (miércoles)”, aseguraron desde la cartera nacional​​​.

Aunque el Ministerio de Salud negó que hubiera hecho alguna transferencia monetaria al PAMI, aseguró que la decisión “es regularizar en el corto plazo y garantizar previsibilidad en el sistema”.

“Lo que queda por ordenar es, en su gran mayoría, deuda corriente de pocas semanas, propia del funcionamiento habitual, pero no hay atrasos de un año ni una situación estructural como se intentó instalar”, refirieron las fuentes.

El paro de 72 horas que desde el lunes llevan adelante los médicos de cabecera que atienden a los adultos mayores a través del Pami tuvo un acatamiento “prácticamente nulo”, y “la gran mayoría de los profesionales continuó atendiendo con normalidad”, consideró el organismo.

La cartera de Salud observó que “en ningún momento estuvo en riesgo la atención”, y que la “continuidad de las prestaciones nunca se vio afectada y el nivel de conflicto real fue bajo, más vinculado a ruido que a interrupciones efectivas”.

La Asociación de Profesionales de Salud (Appamia), que tiene mil 800 afiliados, aseguró a la Agencia Sputnik que el motivo del conflicto fue la decisión de afectar el presupuesto de la mayor obra social del país, que atiende a más de 5 millones de jubilados, de los cuales más de un millón tiene 80 años.