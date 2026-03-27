Arde tienda china en calle Libertad

A temprana hora, presentó un fuerte incendio en un local comercial denominado Hualong ubicado sobre la calle Libertad y Tercera en pleno Centro de la ciudad.

Arribaron elementos de la Policía Municipal solicitaron el apoyo de Bomberos quienes atacaron el fuego por calvarios frentes tanto sobre la Libertad como por la avenida Juárez pues el fuego comenzaba a propagarse en un edificio donde se encuentra el local afortunadamente lograron controlarlo de inmediato y evitaron una desgracia caber señalar que ayer los Bomberos se encontraban sobre la calle Libertad capacitando a locatarios para prevenir esta tipo de incidentes.