Maru Campos inaugura nueva pista de atletismo en Delicias

-La obra tuvo una inversión bipartita superior a los 43 millones de pesos en beneficio de niñas, niños y jóvenes de la región

La gobernadora Maru Campos inauguró la nueva pista de atletismo en la ciudad de Delicias, con el objetivo de impulsar el deporte, el desarrollo social y el acceso a espacios públicos de calidad en la región.

Tras 40 años de espera, las y los jóvenes deportistas podrán disfrutar de instalaciones de primer nivel con medidas oficiales, recubrimiento de tartán y una cancha de futbol sintético.

La construcción fue posible gracias a una inversión conjunta por parte del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento local superior a los 43.6 millones de pesos.

“Aquí estamos el día de hoy para decirles que estamos preocupándonos por ustedes y por traer soluciones. Los queremos, los respetamos y sabemos, que cuando nos volvamos a ver en unos años, tendremos muchas medallas, pero sobre todo con el corazón lleno”, expresó Maru Campos.

Durante el evento protocolario, la mandataria realizó el primer lanzamiento de balón junto con el alcalde Jesús Valenciano, para dar inicio a las actividades en el lugar.

También dio el silbatazo oficial que marcó el arranque de las primeras competencias en la pista.

“Que nunca se nos olvide que este día en que juega nuestra Selección, inauguramos esta pista y que lo hicimos juntos, de la mano, porque somos los vencedores del desierto”, añadió la Gobernadora.

El espacio cuenta con área de salto de longitud y salto de altura, además de que permitirá realizar competencias en las ramas de velocidad, relevos, obstáculos, entre otras.

Por su parte, Valenciano agradeció y reconoció la suma de esfuerzos y el acompañamiento del Estado con el municipio, donde aseguró, nacerán más talentos para el deporte que llegarán a campeonatos olímpicos.

Adicionalmente, la administración que encabeza Maru Campos se encuentra en proceso para adquirir balas, discos, arrancadores, colchonetas para salto, martillos y rejas para área de lanzamientos, a fin de brindar a las y los atletas locales las herramientas necesarias para su desarrollo.

Durante el evento se contó con la presencia de Teporaca Romero, titular del Instituto Chihuahuense del Deporte (ICHD); así como del diputado Roberto Carreón; el senador Mario Vázquez y el entrenador de atletismo y exatleta, Javier Miranda Arce.

Además, estuvieron presentes niñas, niños y jóvenes de las academias Bravos, Mineros, Guerreros, Fundadores, Pingüinos, La tribu, entre otros.