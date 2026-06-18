Localiza Fiscalía de Distrito Zona Centro a tres masculinos con reporte de ausencia

• Uno de ellos fue reportado en Delicias, otro en Meoqui y el tercero, originario de Guadalupe y Calvo, tenía reporte de ausencia en la ciudad de Chihuahua

La Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, encontró sanos y salvos a tres masculinos que contaban con reportes de ausencia.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, la noche de ayer miércoles, encontraron a la persona de nombre Ángel Iván G. S., de 30 años de edad, quien había sido reportado ausente un día anterior, en la ciudad de Delicias.

Otra investigación de búsqueda, concluyó la noche de ayer, con la localización de Carlos Daniel G. A., de 27 años de edad, quien había sido reportado como ausente en el municipio Meoqui.

De misma manera, este jueves se dio con el paradero de Valentín Iván R. C., de 25 años de edad, originario de Guadalupe y Calvo, reportado ausente en esta ciudad de Chihuahua.

Estas tres personas declararon ante los respectivos agentes del Ministerio Público, que no fueron víctimas de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de realizar las acciones necesarias para dar con el paradero de todas las personas con reporte de ausencia y/o no localización, a fin de dar certeza a sus familias.