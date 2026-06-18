Dictan fallo condenatorio contra acusados por homicidio

• Mañana viernes recibirán la sentencia que purgarán en prisión

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un fallo condenatorio, dictado en contra de los acusados Irving Daniel M. G. y Antonio V. H., tras demostrarse su responsabilidad penal en el delito de homicidio calificado, cometido a un masculino en Ciudad Juárez.

En el juicio oral, un agente del Ministerio Público presentó un cúmulo de pruebas, sobre la participación de los acusados en el homicidio de Adrián H., en hechos ocurridos el 10 de junio del 2024, en el cruce de las calles Valle del General y Valle Cauca, de la colonia Valle de América.

La investigación ministerial, estableció que los ahora culpables, junto con diversas personas, sometieron a la víctima y teniéndola en el suelo, Antonio V. H., le disparó con un arma de fuego en la cabeza.

Hechos por los cuales Irving Daniel M. G. y Antonio V. H., fueron detenidos con órdenes de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

El Tribunal del Distrito Judicial Bravos, consideró irrefutables las pruebas que presentó la representación social, para dictar el fallo condenatorio en contra de los acusados, quienes, mañana viernes 19 de junio, en la audiencia de individualización de sanciones, recibirán la sentencia que purgarán en prisión.