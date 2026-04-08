Apuñalan a conductor DiDi en colonia Campesina; le roban auto para luego abandonarlo siniestrado

Al número de emergencia fue reportado esta mañana un lesionado por arma blanca en el cruce de las calles Claveles y Lilas al exterior de un domicilio que al parecer utilizan como picadero en la colonia Campesina.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hombre recibió cinco heridas de arma punzo cortante, por lo que fue llevado en estado crítico a un hospital para atención médica. Se habló de que posiblemente perdió la vida, pero esta versión aún no ha sido confirmada.

Se sabe que la víctima responde al nombre de Luis Praxedis Arzaga de 60 años; el cual se desempeña como chofer de plataforma Didi y renta un vehículo Nissan March el cual le fue despojado en el lugar.

Tras el acontecimiento, el lugar fue acordonado por elementos municipales apoyados por ejército mexicano, asimismo se informó que en la calle Paseos del acueducto, relacionado con el asunto investigado por la fiscalía general del estado se informó que el vehículo fue recuperado dejado abandonado en la calle Paseos del Acueducto en la colonia Zarco.