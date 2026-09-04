Aprueban en positivo proyecto de dictamen para formalizar contrato de fideicomiso Orgullo Policía Estatal

Con el fin de que el Estado cuente con una herramienta especializada en el otorgamiento de apoyos a las y los elementos de seguridad pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública, las y los integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, aprobaron el sentido en positivo del proyecto de dictamen para formalizar el Fideicomiso Orgullo Policía Estatal.

Este asunto propuesto por la Gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, trata de regularizar la escisión administrativa, jurídica y financiera de las y los elementos de las policías de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, que forman parte del fideicomiso Policía Amigo, a fin de dignificar los apoyos que se otorgan a cada cuerpo policiaco, dado a que cada institución es diferente, tanto como sus necesidades.

En este sentido, se detalló que el proyecto de dictamen se votará por la Comisión Legislativa en próximas fechas; con ambos fideicomisos, Orgullo Policía Estatal y Policía Amigo, se proyecta que se fortalezcan de acuerdo con los intereses y necesidades de cada institución y de sus integrantes, con mayores beneficios para proteger y reconocer de la mejor forma a elementos policiacos y sus familias.

Se puntualizó que el fideicomiso en comento, será destinado única y exclusivamente para las y los elementos sustantivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a excepción de quienes integran la Policía Vial adscritos a la Subsecretaría de Movilidad, toda vez que estos últimos, ya cuentan con su propio fideicomiso.

El fideicomiso otorgará apoyos como: de pago de daños, de pago que derive de la celebración de un acuerdo reparatorio ante la autoridad competente o de la imposición de la medida cautelar de garantía económica, del pago de honorarios a profesionistas del derecho, de otorgamiento de préstamos personales a título gratuito, de pago por defunción, de pago por fallecimiento del elemento en servicio, de gratificación por jubilación o pensión, por equipamiento de vivienda, de gratificación por permanencia, anual por el día del policía y apoyo médico.

Por otro lado, se aprobaron los proyectos de dictamen que pretenden:

Asunto para adicionar los artículos 2351 BIS y 2351 TER al Código Civil del Estado, en materia de límites a los cobros de rentas y estímulos a los arrendadores; en sentido negativo.

Iniciativa ante el Congreso de la Unión para reformar el artículo 93, fracción XIII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para que se exente el pago de dicho impuesto por la obtención de los ingresos en caso de liquidación y los recursos provenientes de sus subcuentas de retiro y cesantía en edad avanzada; en sentido positivo.

Asunto por el que se reforman las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de Cusihuiriachi para el ejercicio 2026, a efecto de aplicar un descuento a la cuenta catastral número 990-094-366; en sentido negativo.

Cabe mencionar que, en esta reunión de trabajo estuvieron presentes las y los diputados: Jorge Soto en su calidad de presidente, Arturo Medina como secretario, así como vocales: Carla Rivas, América Aguilar, Brenda Ríos, Antonieta Pérez, Francisco Sánchez y Leticia Ortega.