Aprueba Italia reforma electoral, victoria para Meloni

El Parlamento de Italia dio la aprobación final hoy a una amplia reforma del sistema electoral del país, otorgando a la Primera Ministra Giorgia Meloni una victoria política y al mismo tiempo preparando el terreno para una probable batalla constitucional sobre el tema.

La nueva ley es vista ampliamente como un intento de fortalecer el sistema político de Italia y, a la vez, mejorar las perspectivas electorales de la coalición de centroderecha encabezada por Meloni, que el mes pasado celebró su récord como el Gobierno con más tiempo en el poder en Italia desde la Segunda Guerra Mundial.

Sus defensores sostienen que la ley está diseñada para producir ganadores electorales más claros y Gobiernos más estables en un país conocido por los frecuentes cambios de administración.Pero la oposición de centroizquierda la calificó de “ley estafa”, al argumentar que la reforma es inconstitucional.

Se ha comprometido a impugnarla y llevarla ante el Tribunal Constitucional una vez que entre en vigor.

Información tomada de Agencia Reforma