Apoya Estado a porcicultores chihuahuenses con concentrado alimenticio

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) informó que, como parte de las convocatorias del programa “Cuenta Conmigo en el Campo”, por primera vez se pone a disposición el esquema para la adquisición de concentrado alimenticio para porcino, con un mínimo de 14 por ciento de proteína cruda y/o pasta de soya.

Este apoyo está dirigido a porcicultores interesados en mejorar la alimentación de su ganado, para mejorar la productividad y la calidad en sus unidades de producción.

El esquema contempla un monto máximo de hasta una tonelada de producto, o bien, un subsidio de hasta 6 mil pesos por productor.

Las y los interesados pueden consultar y descargar la convocatoria completa, así como los anexos y requisitos en la página oficial de la SDR: https://www.chihuahua.gob.mx/sdr

Las solicitudes deben presentarse en las ventanillas establecidas en los siguientes puntos:

• Oficinas centrales de la SDR, ubicadas en avenida División del Norte No. 2504, colonia Altavista, C.P. 31200, en la ciudad de Chihuahua, en el Departamento de Ganadería, así como en aquellas oficinas que se designen

• Oficinas de las presidencias municipales, a través del personal del Departamento de Coordinación de Residentes adscrito a la SDR

Para mayor información, asesoría o aclaraciones, acudir al personal del Departamento de Residentes o del Departamento de Ganadería, o comunicarse al teléfono 614 429 3300, extensiones 12557, 12562, 12586 y 17721, en horario de oficina.

El periodo de recepción de solicitudes será a partir del día de su publicación y hasta el 31 de julio de 2026, de 9:00 a 15:00 horas.