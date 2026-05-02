Aplaza Sheinbaum pronunciarse sobre la licencia de Rocha Moya en Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum decidió posponer hasta el próximo lunes su posicionamiento oficial sobre la solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en medio de la crisis política derivada de las acusaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia de prensa desde Sinaloa junto al gobernador de ese estado, el polémico Rubén Rocha Moya.

Al ser cuestionada sobre el tema, la mandataria federal evitó fijar una postura inmediata y señaló que abordará el asunto durante su conferencia matutina del inicio de semana.

La decisión ocurre luego de que Rocha Moya solicitara separarse temporalmente del cargo para facilitar las investigaciones abiertas tras los señalamientos del Departamento de Justicia estadounidense, que también involucran a otros funcionarios sinaloenses.

El caso ha escalado a nivel nacional e internacional, generando tensiones políticas dentro de Morena y cuestionamientos sobre la respuesta del gobierno federal frente a las acusaciones. En este contexto, Sheinbaum ha insistido previamente en que cualquier acción debe sustentarse en pruebas y realizarse conforme a la legislación mexicana.

Mientras tanto, la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación para determinar si existen elementos que respalden los señalamientos, en un proceso que continúa bajo presión política y mediática. (Agencias)