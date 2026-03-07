Aparicio confirma compra de autos de colección; justifica bajo precio porque son destinados a “restauración”

El Secretario de Seguridad Pública de Chiapas, Óscar Aparicio Avendañoconfirmó que la información que publicó El Universal “forma parte de mi declaración patrimonial pública, presentada ante las instancias correspondientes de fiscalización y disponible en los mecanismos oficiales de transparencia”.

Pero dijo que uno de los vehículos “de los registros señalados corresponde a una motocicleta y no a un automóvil, como se ha interpretado en algunas publicaciones”.

“En las declaraciones patrimoniales este tipo de bienes se reporta dentro del apartado vehículos/motocicletas, lo que puede generar interpretaciones imprecisas si no se revisa el formato completo”, dijo.

En un comunicado, Aparicio Avendaño asegura que una de la unidades que dijo poseer, “fue adquirida en condiciones propias de un vehículo antiguo destinado a restauración, por lo que su precio de adquisición puede ser menor al valor que alcanzan unidades restauradas en el mercado”.

“Los montos declarados corresponden al precio real pagado al momento de la compra y no a estimaciones de valor comercial o de mercado”, explicó. “Todos los bienes se encuentran debidamente registrados en los formatos oficiales de declaración patrimonial y están disponibles para cualquier revisión por parte de las autoridades competentes”.

Dijo que se compromete con la “transparencia, la legalidad y cumplimiento de las obligaciones en materia de rendición de cuentas”.

