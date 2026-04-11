Aparatoso choque en el Díaz Ordaz deja solo daños materiales

Ciudad Juárez.– Un fuerte accidente vial se registró sobre el bulevar Díaz Ordaz, entre las calles 18a y 14a, luego de que el conductor de una camioneta Ford Expedition perdiera el control y se impactara contra un vehículo estacionado.

De acuerdo con el reporte, la camioneta circulaba de este a oeste cuando terminó chocando contra un Nissan Versa color blanco que se encontraba estacionado frente a unos locales de reparación de computadoras. Tras el impacto, el Versa fue proyectado contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad y una luminaria, generando cuantiosos daños materiales.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas de gravedad. El conductor de la camioneta fue atendido en el lugar por paramédicos de URGE, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Según versiones del propio conductor, un perro se le atravesó repentinamente, lo que provocó que volanteara y perdiera el control de la unidad, derivando en el accidente.

Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio para tomar nota de los hechos y realizar el deslinde de responsabilidades correspondientes.