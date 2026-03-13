Aparatoso choque con volcadura deja cuatro menores lesionados en Teófilo Borunda

Un aparatoso choque con volcadura se registró sobre la avenida Teófilo Borunda, luego de que el conductor de un Volkswagen Jetta perdiera el control cuando circulaba en sentido de oeste a este.

El vehículo impactó contra un muro, dio varios giros de trompo y posteriormente chocó de reversa contra un poste, para finalmente terminar volcado a la altura del retorno de diamante de El Reliz.

Testigos señalaron que presuntamente cuatro vehículos se encontraban jugando carreras al momento del accidente.

El saldo fue de cuatro menores lesionados —dos hombres y dos mujeres— quienes fueron atendidos por paramédicos de URGE con lesiones menores. Elementos de la Policía Vial elaboraron el reporte correspondiente y controlaron la circulación en la zona.