Anuncian la Feria Nacional de la Construcción el 24 y 25 de septiembre en Expo Chihuahua

Este próximo 24 y 25 de septiembre se llevará a cabo la Feria Nacional de la Construcción Chihuahua en el Centro de Convenciones de 9 am a 6 pm.

En rueda de prensa Arturo Chretín coordinador del evento comentó que se esperan más de 100 expositores por lo cual serán presentados proyectos innovadores de todo el país, además de 34 instituciones que participan este año.

En el marco del 13 aniversario se presentarán proyectos tecnológicos, servicios para la construcción, cubriendo más de 60 segmentos de concreto varilla, pisos, pasto sintético, paneles solares entre otros y una serie de conferencias con expertos en el ramo de la construcción que se realizarán en los dos días.

“Esta feria año con año ha sido y va a ser un referente a nivel nacional, con 44 delegaciones se promociona a proveedores ya agremiados y creo que Arturo ha hecho un gran trabajo para el tema de la Feria, a las personas les llama la atención y a nosotros nos da mucho orgullo ser parte de esta conexión”, comentó Montaño.

Aseguran que esta feria se ha convertido en una de las más destacadas del país y se escucha mucho en el sector constructor.