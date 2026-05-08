Anuncia UACH Mega Rodeo 2026

En el marco de las celebraciones por el Día del Estudiante.

La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Coordinación de Enlace Universitario (CEU), anunció el “Mega Rodeo UACH 2026”, el cual se realizará el 14 de mayo a partir de las 4 de la tarde en la Arena de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, en el marco de los festejos por el Día del Estudiante.

Durante la presentación, la Lic. Leslie Selene Jara Solís, titular del CEU, expresó que esta actividad se ha consolidado como una tradición en la que el alumnado de las diversas facultades estrecha lazos y fortalece la convivencia universitaria.

Por su parte, Fernando Herrera, en representación de PRO Rodeo, añadió que en esta segunda edición se tendrá un espectáculo de rodeo profesional y contará con participación de alumnado UACH. Además, la presentación del Grupo Supremo engalanará la noche junto con más artistas invitados.

Durante la presentación oficial, autoridades universitarias destacaron que el objetivo principal es fortalecer la convivencia entre alumnos de las distintas facultades y promover espacios de integración a través del deporte, la cultura y las tradiciones del norte del país.

La preventa de boletos tendrá un costo de 250 pesos en entrada general, mientras que el acceso en taquilla será de 300 pesos. Las entradas podrán adquirirse a través de las sociedades de alumnos de las diferentes facultades de la UACH.