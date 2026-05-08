Falta de respeto al magisterio y golpe a la economía familiar el anunciado recorte de ciclo escolar: Isela Martínez

La coordinadora de los regidores del Partido Acción Nacional, Isela Martínez Díaz, lamentó que, quien encabeza la Secretaría de Educación Pública en este país, no sepa lo que es la educación. Lo anterior tras el acuerdo de la SEP con autoridades educativas estatales, en adelantar al próximo 5 de junio el cierre del ciclo escolar 2025-2026 bajo el argumento de las altas temperaturas y la realización de la Copa Mundial de Futbol 2026. Con esto, de acuerdo con especialistas, los alumnos tendrán sólo 157 días efectivos de clases y tres meses de vacaciones de verano.

“Creo que es una falta de respeto hacia los docentes, porque preparan todo el año escolar en base a un calendario de contenidos académicos que van a ir dando. Número dos, para los papás, es un gran golpe a la economía familiar, porque muchas familias van a tener que recurrir a las estancias infantiles pagadas, a guarderías o a propios familiares”.

Recalcó que esto es una gran irresponsabilidad del Gobierno, de este gobierno de Morena que dice estar del lado del pueblo y todas sus acciones van en sentido contrario. “Las acciones de Morena van en contra de lo que la gente quiere, le pegas a la clase trabajadora y además reduces el nivel académico de los jóvenes y niños, que vienen de una pandemia en donde ya traen un retraso académico. Creo que las escuelas ahorita entrarían al periodo más importante con exámenes y contenidos, qué harán, van a exentar o qué. Esto nos pega en el conocimiento que dejan de adquirir, en las competencias que deben de tener y pues seguir minimizando la educación”.

Finalmente, insistió que a Morena no le interesa la educación, ya que se ha visto en otro tipo de programas que han puesto en marcha, donde no privilegian ni el talento ni la educación, por lo que lamenta este anuncio que hizo ayer el secretario Mario Delgado (SEP).