Anunciarán nuevos vuelos para Chihuahua el próximo lunes

El secretario de Turismo Edibray Gómez Gallegos dio a conocer que el próximo lunes se estará llevando a cabo el anuncio de nuevos vuelos para Chihuahua.

En este sentido indicó que se darán nuevas rutas de conectividad con Mexicana de Aviación

“Acordamos unos vuelos, sin embargo, no podemos darlos a conocer hasta la próxima semana”, comentó

Estos nuevos vuelos llegarán al AIFA, serán cuatro y asegura que aún con la incertidumbre que se vive por aeronaves por el combustible y quiebre de algunas aerolíneas.