Entendemos que Ayuso molesta a la 4T, pero reunión entre ella y Maru muestra hermandad entre Madrid y Chihuahua: Alfredo Chávez

Luego de la reunión que sostuvo la gobernadora Maru Campos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, misma que fue criticada por morenistas, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, recordó que siempre ha existido hermandad entre Chihuahua y la capital española.

Así lo dijo ante las críticas de la diputada morenista Brenda Ríos, quien desde tribuna del Congreso local, criticara el encuentro entre Campos Galván y Díaz Ayuso en miércoles en Aguascalientes.

“La gobernadora está poniendo a Chihuahua en el mundo. Ayuso, además de que la diputada Brenda Ríos, con todo respeto, no saben quién es, pero Acción Nacional durante muchos años ha tenido convenios de colaboración, hermandad. Yo mismo he recibido a personas del Partido Popular de España. Ayuso es parte de los partidos hermanos de Acción Nacional. ¿Y en qué marco va? Que Chihuahua fue invitado a la Feria Nacional de San Marcos. Chihuahua y Madrid se unen en esta Feria Nacional, seguramente ese fue el entorno de esta visita. Entendemos que un personaje como Ayuso, pues le molesta a la 4T”.

Chávez Madrid recordó el caso del español Abraham Mendieta, a quien Morena protege y “se atreve a hablar de nuestros asuntos públicos y está en su derecho, yo no tengo ningún problema. Él es un porro de izquierda corrido de España, que tiene muy poca visión hispanoamericana. Son porros y son merolicos. Y bueno, pues este espectáculo que estamos hablando de la soberanía, cuando Mendieta tiene cuatro años aquí cobrando en Morena, es un contrasentido decir que la visita de Ayuso es un peligro para la soberanía”.