Buscará Chihuahua el mínimo de afectación por adelanto del fin de clases

Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, secretario de Educación y Deporte aseguró que Chihuahua buscará generar el menor impacto posible con el adelanto del fin de clases.

Señaló que si bien, en Chihuahua no se llevarán a cabo partidos del Mundial, la decisión aplica a nivel nacional, para escuelas de nivel básico públicas y privadas.

En Chihuahua serán alrededor de 690 mil estudiantes los que concluirán anticipadamente el ciclo escolar 2025-2026.

En este sentido, Gutiérrez Dávila expresó que en conjunto con el magisterio e incluso con la Iniciativa Privada, se buscará la manera de la comunidad estudiantil tenga el mínimo de afectación en sus procesos de aprendizaje.

Asimismo, refirió que el adelanto de fin de clases se compensará con un inicio anticipado del siguiente ciclo escolar, aprovechando que había días que no tenían prevista actividad escolar.

De igual manera, en coordinación con instituciones como el DIF Estatal, se podrían retomar cursos de verano que ayuden a que las y los estudiantes se mantengan en actividades de aprendizaje y que madres y padres de familia no se vean obligados a modificar sus jornadas laborales.