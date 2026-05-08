Protestan en Conagua contra el fracking

Un grupo de personas acudieron este viernes a las oficinas de la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en donde protestaron en contra del fracking.

Los activistas dijeron oponerse a este tipo de prácticas, razón por la anunciaron que enviarán un oficio a la presidenta Claudia Sheinbaum.

La presidenta de México enfrenta un inesperado debate al interior de su movimiento: mantener los postulados económicos de la llamada Cuarta Transformación, que fundó su antecesor Andrés Manuel López Obrador, o trazar un camino pragmático que ayude a solucionar la estrechez presupuestal de su Gobierno -también heredada de la administración anterior- y la dependencia energética con Estados Unidos, que se ha complicado con el actual contexto de guerra en el Oriente Medio y sus repercusiones económicas globales.

Hoy, el 75 por ciento del gas licuado que consume México y 50 por ciento de las gasolinas lo importa de EE.UU.