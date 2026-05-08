Destruyó INE Chihuahua 74 mil 690 formas de credencial para votar

El Instituto Nacional Electoral en el estado de Chihuahua llevó a cabo la destrucción de 74 mil 690 formatos de credencial que fueron devueltos por sus titulares o por terceras personas, así como de credenciales retiradas de los Módulos de Atención Ciudadana durante el primer trimestre de 2026.

En el marco de los trabajos de actualización y depuración del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, la Comisión Local de Vigilancia realizó la trituración de los documentos con el propósito de generar certeza sobre su disposición final, en cumplimiento de la normatividad electoral y de las disposiciones para la protección de los datos personales de la ciudadanía.

Ramón Salazar Burgos, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local del INE, informó que la trituración de los documentos se efectuó en presencia de la representación de los partidos políticos.

Entre los formatos destruidos, 71 mil 595 corresponden a credenciales que fueron devueltas por sus titulares al recibir un nuevo documento, derivado de un trámite de actualización de domicilio, corrección de datos personales o renovación por pérdida de vigencia. Asimismo, 717 credenciales fueron devueltas por terceras personas que las pusieron a disposición en los Módulos de Atención Ciudadana.

Mil 623 documentos corresponden a credenciales que permanecieron durante dos años en los Módulos de Atención Ciudadana del INE sin ser recogidas por sus titulares, por lo que se procedió a la cancelación de las solicitudes de trámite y a la destrucción de las credenciales.

El material residual será resguardado en bodega para su posterior entrega a una empresa de la localidad que cuenta con un proceso industrial de reciclaje, lo que permitirá al Instituto realizar una disposición ambientalmente responsable de los residuos.