Van 30 casos del reto viral de tiroteo en escuelas, mayoría en baños de niñas

El subsecretario de Educación Básica en la Secretaría de Educación y Deporte, Arturo Parga Amado informó que a la fecha se tiene reporte de 30 amenazas de tiroteos en planteles educativos de la entidad.

Reiteró que se trata de un reto viral a nivel nacional en el que Chihuahua es de las entidades con menos incidencias, pero que no por ello se han confiado de la situación.

Dicho reto consiste en dejar la amenaza en espacios como los sanitarios y en todos los casos se ha implementado el protocolo de seguridad para tal situación.

Para atender debidamente cada caso, se aperturó una plataforma el pasado 22 de abril en la que el personal directivo reporta los detalles de cada amenaza.

En este sentido, del total de amenazas, 13 corresponden a la ciudad de Chihuahua, 3 a Casas Grandes y el resto en municipios como Parral, Ojinaga, Meoqui, San Juanito, entre otros.

Además, 2 de las amenazas se han registrado en primarias y 28 en secundarias, siendo la mayoría de los casos en los baños de niñas.

Agregó que la intención, en caso de detectar al estudiante responsable, no es el de castigar al o la menor, si no de atender los motivos por los cuales decidió sumarse al reto y concientizar en la importancia de no generar pánico en las escuelas.