Adelanto al fin de clases se compensará con días que eran libres, señala Educación

El secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila señaló que la determinación de adelantar el fin del ciclo escolar a nivel nacional no implica ampliar el número de días libres, pues los trabajos del nuevo ciclo escolar también se adelantarán.

Explicó que en el calendario escolar original se establecían fechas sin actividad escolar que servirán como compensación del adelanto de fin de clases, es decir, que con las modificaciones, esos días serán de trabajo.

Asimismo, dijo que en coordinación con instancias como el DIF Estatal, podrían ponerse en marcha cursos de verano que ayuden a madres y padres de familia que deben cumplir con sus jornadas laborales.