Anuncia Turismo Calendario de FITA 2026 en su 30 aniversario

Esta mañana el secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos dio a conocer el calendario de actividades de FITA, la cual se llevará a cabo en la sierra tarahumara.



Carreras pedestres, cabalgata villista, ultramaratones, rutas 10k forman parte de estas actividades que impulsan el turismo estatal.

Durante la presente administración, FITA Chihuahua ha mostrado un crecimiento franco y sostenido, el número de eventos apoyados pasó de 45 en 2022 a 89 en 2025, y para celebrar este 30 aniversario se tienen programados 102 eventos a lo largo del estado.

Asimismo, la cobertura territorial ha ido en aumento. En 2025 se alcanzó un máximo histórico con 42 municipios participantes, y para 2026 ya se cuentan con solicitudes aprobadas en 46 municipios, lo que representa el 67% del territorio estatal.

Cada nuevo municipio que se suma a FITA Chihuahua es motivo de orgullo, ya que estos eventos se convierten en potentes detonadores de la economía local. Para muchos destinos, el evento respaldado por FITA Chihuahua representa el evento del año, generando una importante derrama económica a través del consumo de alimentos, artesanías, productos regionales, servicios turísticos y hospedaje.

Tan solo en 2025, se estima una derrama económica de 330 millones de pesos.