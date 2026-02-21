Anuncia Mayweather su regreso al boxeo profesional

Floyd Mayweather anunció este viernes que saldrá de su retiro y regresará al boxeo profesional después de su pelea de exhibición con Mike Tyson esta primavera.

El excampeón mundial de varias categorías se retiró del boxeo en 2017, invicto en 50 peleas, aunque ha aparecido en varios combates de exhibición desde entonces.

“Desde mi próximo evento de Mike Tyson hasta mi próxima pelea profesional posterior, nadie generará un impacto más grande, tendrá una audiencia de transmisión global más grande y generará más dinero con cada evento, que mis eventos”, agregó.

Mayweather firmó un acuerdo exclusivo con el promotor CSI Sports/Fight Sports que comenzará a regir después de su pelea con Tyson, aún sin fecha.

Una primera pelea profesional está programada tentativamente para este verano, contra un rival por anunciar. Los detalles se revelarán “en las próximas semanas”, según el comunicado.

Información tomada de Agencia Reforma