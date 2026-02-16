Anuncia Ishtar Ibarra asambleas informativas para beca Rita Cetina y actualización del calendario de pagos

La coordinadora estatal de Becas para el Bienestar en Chihuahua, Ishtar Ibarra Barraza, anunció el arranque de las asambleas informativas para la incorporación de estudiantes de primaria a la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina”, además de la actualización del calendario oficial de pagos para beneficiarios de continuidad.

Explicó que las y los becarios de secundaria de la Beca Rita Cetina recibirán el pago correspondiente al bimestre enero-febrero: 1,900 pesos por familia, más 700 pesos adicionales a partir del segundo hijo inscrito en secundaria pública. Precisó que el calendario de pagos por letra ya se encuentra publicado y puede consultarse únicamente en los canales oficiales del programa, por lo que pidió a las familias verificar siempre la información para evitar fraudes.

Ibarra Barraza destacó que las asambleas informativas de primaria son fundamentales para la correcta incorporación de las y los estudiantes, ya que en estos encuentros madres, padres y tutores reciben orientación directa sobre requisitos, documentación y proceso de registro, además de materiales informativos que facilitan el trámite.

“Hoy cumplimos con el compromiso de becar a todas y todos los niños de primaria, asegurando que cada estudiante tenga la oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo”, expresó.

La beca está dirigida a niñas y niños de primero a sexto grado de primaria pública y otorgará un apoyo anual de 2,500 pesos por estudiante durante los seis años de este nivel educativo.

Familias que ingresarán en 2026

Las familias con hijas e hijos en primaria pública que actualmente no reciben el apoyo podrán registrarse para incorporarse al programa. El monto se entrega por estudiante:

• 1 estudiante: 2,500 pesos anuales

• 2 estudiantes: 5,000 pesos anuales

• 3 estudiantes: 7,500 pesos anuales

Familias de continuidad

Quienes ingresaron al programa en 2025 no necesitan realizar un nuevo registro. Sus becas continúan activas y se mantendrán de forma bimestral.

Si alguna familia tiene hijas o hijos recientemente inscritos en primaria pública que aún no estén registrados, podrán hacer el trámite en línea. En caso de duda sobre si un menor ya es beneficiario, la plataforma lo indicará durante el proceso. Si las dudas persisten, pueden acudir al Centro de Atención de Becas para el Bienestar más cercano para recibir apoyo de servidores educativos.

El registro se realizará del 2 al 19 de marzo exclusivamente en línea en www.becaritacetina.gob.mx y deberá ser efectuado por madres, padres o tutores. La Coordinación reiteró que se trata de un trámite gratuito y pidió no pagar a intermediarios.

La funcionaria también recordó que quienes recibieron su tarjeta en enero de 2026 tendrán depósitos acumulados. En el caso de la beca Rita Cetina se cubrirán los bimestres septiembre-octubre, noviembre-diciembre de 2025 y enero-febrero de 2026. Para beneficiarios de las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro se pagarán los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre de 2025; los pagos de 2026 se emitirán una vez concluida la carga de matrícula escolar.

Ibarra Barraza enfatizó que toda la información oficial se difunde únicamente por canales verificados e invitó a las familias a mantenerse informadas a través del Canal de Difusión en WhatsApp Becas para el Bienestar Chihuahua, donde se publican avisos y actualizaciones del programa.

Indicó que estas acciones forman parte de la política educativa del Gobierno Federal encabezado por la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, orientada a fortalecer el derecho a la educación y evitar el abandono escolar.

Finalmente, agradeció la participación de madres, padres y tutores y reiteró que asistir a las asambleas es clave para asegurar una incorporación correcta de las y los estudiantes a la beca.