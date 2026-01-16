Anuncia DIF Municipal que el centro comunitario Dale se convertirá en un CEDEFAM

Ampliará las áreas y servicios para usuarios para consolidarse como un espacio de encuentro para las familias

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 16 de enero de 2025.- El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del DIF, informa que próximamente el Centro Comunitario Dale se convertirá en un Centro de Desarrollo Familiar (CEDEFAM), consolidándose como un espacio pensado para el encuentro, la convivencia y el fortalecimiento de las familias y la comunidad.

Con dicha acción, el centro contará con nuevas áreas y servicios que permitirán ampliar la atención a las y los usuarios, entre ellos, se integrará una cocina equipada, espacios destinados a la atención médica integral y un Módulo de Impulso a la Economía Familiar (MIFAM), que brindará herramientas y acompañamiento para fortalecer los emprendimientos.

Estas nuevas instalaciones se sumarán a las actividades deportivas, culturales y talleres que ya se venían ofreciendo, para que este espacio continúe como un punto de referencia para el esparcimiento familiar y comunitario, así como para la convivencia entre vecinas y vecinos.

En Chihuahua Capital existen 41 Centros Comunitarios y seis CEDEFAM´s, de los cuales, próximamente Mármol III pasará a ser el séptimo y Dale en el octavo respectivamente. Además de los ya existentes: Punta Oriente, Valle Dorado, Vallarta, 2 de Junio, Palestina y El Porvenir, este último se usa como refugio temporal durante la temporada invernal.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar espacios que respondan a las necesidades reales de las familias y contribuyan al desarrollo social de la ciudad.