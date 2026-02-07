Ante brutalidad de ICE, resurge decencia en EU, dice Krugman

El economista y nobel de Economía Paul Krugman considera que, pese al cinismo político y la polarización, una mayoría de estadounidenses reacciona ante abusos claros de poder, como ocurre con la política migratoria implementada por la administración Trump.

En su artículo “La decencia estadounidense aún vive”, publicado este viernes 6 de febrero de 2026, Krugman argumenta que la respuesta social contra las políticas migratorias de Donald Trump demuestra que la indignación moral también puede movilizar políticamente a la ciudadanía.

“Sí, los estadounidenses siguen considerando la economía como el asunto político más importante. Pero la indignación moral por la brutalidad de la administración Trump (y su corrupción, pero ese es tema para otra publicación) ha cobrado fuerza política en los últimos dos meses.

“Hubo una resistencia considerable a los intentos del ICE de intimidar a Los Ángeles y Chicago. Pero la respuesta desde que comenzó la invasión de Minneapolis (y ahora de todo Minnesota) en diciembre ha sido de otro nivel: un levantamiento masivo no violento que recuerda al movimiento por los derechos civiles de la década de 1960 y a las revoluciones de colores del antiguo imperio soviético”, describe Krugman.

Información de Agencia Reforma