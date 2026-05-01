Anne Hathaway desmiente despido de modelos en ‘El diablo viste a la moda’ por petición suya

El estreno de ‘El diablo viste a la moda 2’ ha generado emoción en los fans quienes esperaban la secuela con ansias.

Sin embargo, no ha estado libre de polémicas. Existieron rumores que afirmaban que la protagonista, Anne Hathaway, habría pedido que se buscaran modelos que no tuvieran el cuerpo estereotipo delgado para las grabaciones, generando despidos en consecuencia. Sin embargo, la actriz misma recientemente desmintió estos rumores.

Los rumores sobre las modelos en ‘El diablo viste a la moda 2’

La especulación comenzó luego de una entrevista que Meryl Streep dio a Harper’s Bazaar durante la promoción de la película en marzo.

En ella contó que cuando ella y Hathaway asistieron a un desfile en Milan Fashion Week quedaron impactadas con lo delgadas que se veían algunas modelos. “Annie también se dio cuenta (…) y se dirigió directamente a los productores para hablar del tema, consiguiendo la promesa de que las modelos del desfile que estábamos preparando para nuestra película no estarían tan esqueléticas”, comentó.

Aunque las intenciones de la actriz que interpreta a Andy Sachs no fueron malintencionadas y se refería al enfoque de buscar cuerpos más diversos, la narrativa comenzó a distorsionarse en las redes sociales, donde incluso algunos usuarios aseguraban que se habrían despedido a las modelos delgadas para cumplir con los deseos de Hathaway.

Anne Hathaway aclara los rumores

En una entrevista con Good Morning America, la actriz de 43 años desmintió los rumores: negó contundentemente que alguna persona haya sido despedida del rodaje por su peso. “Quiero mencionar que está circulando un poco deinformación errónea sobre que algunas personas fueron despedidas por la inclusión de tallas, y eso simplemente no sucedió”, explicó.

“Nadie perdió su trabajo; de hecho, se crearon más empleos”, aseguró. La actriz continúa mencionando que esta decisión llegó para una escena en la que hay una canción que Lady Gaga compuso específicamente para la película y con la que creían que encajaría mejor ver distintas complexiones. “¿No es mejor ver distintos tipos de cuerpos representados en pantalla con esa música?”.

La actriz ya había hablado sobre esto previamente en la premiere mundial en Nueva York. La explicación fue similar, pues lo que buscaba era que el público disfrutara más la escena al ver diferentes representaciones de cuerpos.

Sin embargo, la narrativa de que hubo despidos es completamente falsa, ya que solo se buscaron más modelos para añadir al elenco.

El estreno de ‘El diablo viste a la moda 2’

Los críticos de cine que ya pudieron ver la secuela han comentado que, si bien, no llega al nivel de la original, tiene puntos fuertes dignos de ser destacados en la trama.

La historia sigue nuevamente a Andy Sachs, quien después de 20 años, regresa a la revista Runway, donde la editora Miranda Prestley se encuentra luchando contra la transformación digital que ha transformado la forma de consumo de contenidos.

Junto a su antigua compañera Emily, el director artístico Nigel y la determinación que la caracterizaba desde la primera entrega, Andy tratará de hacer todo lo posible para salvar la revista.

El diablo viste a la moda 2 ya está en las salas de cine.