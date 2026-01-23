La industria de la moda se reunió en Roma para rendir tributo a Valentino Garavani, uno de los diseñadores de moda más importantes en la historia

Celebridades de todo el mundo, entre ellas Anne Hathaway y Donatella Versace, asistieron el viernes en Roma al funeral del legendario diseñador italiano Valentino, algunos llevando complementos rojos, el color emblemático del creador.

Anne Hathaway, Anna Wintour, Donatella Versace y más celebridades el dan el último adiós a Valentino

La basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires de Roma estaba decorada con coronas de rosas blancas, y frente al altar había una gran fotografía del diseñador, fallecido el lunes a los 93 años.

Durante su larga carrera, Valentino vistió a algunas de las mujeres más elegantes del mundo, desde Elizabeth Taylor y Jackie Kennedy hasta la princesa Diana, pasando por Julia Roberts y Gwyneth Paltrow. La actriz estadounidense Anne Hathaway, que asistió al funeral junto a su esposo Adam Shulman, rindió homenaje esta semana a un “titán de la moda” que también fue amigo suyo, con quien compartía momentos de baile y karaoke. “Hizo que mi mundo fuera mucho más luminoso, grandioso y maravilloso de lo que jamás hubiera podido imaginar”, escribió en Instagram.

ROME, ITALY – JANUARY 23: Anne Hathaway is arrived at Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri on January 23, 2026 in Rome, Italy. Italian fashion designer Valentino Garavani died at the age of 93 in Rome on January 23. (Photo by Ernesto S. Ruscio/Getty Images) (Getty Images)

Entre los invitados también figuraban el diseñador Tom Ford, el actual director creativo de Valentino Alessandro Michele, y la editora de moda Anna Wintour.

La mayoría de los asistentes, incluidos empleados de la casa Valentino, vestían de negro, empezando por Giancarlo Giammetti, quien fue su pareja. Pese a ello muchos lucían también sombreros, bufandas o chales rojos, recordando el color emblemático del creador, el llamado “rojo Valentino”.

ROME, ITALY – JANUARY 23: Donatella Versace leaves the funeral ceremony for the late Italian fashion designer Valentino Gavarani at Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, on January 23, 2026 in Rome, Italy. Italian fashion designer Valentino Garavani died at the age of 93 in Rome on January 19. (Photo by Antonio Masiello/Getty Images) (Antonio Masiello/Getty Images)

El diseñador falleció el lunes en su domicilio en Roma, y su féretro se expuso el miércoles y el jueves en su fundación, en el centro de la ciudad.

Las musas de Valentino: desde Jackie Kennedy hasta Anne Hathaway

Hablar de Valentino Garavani es hablar de un diseñador que no sólo vestía mujeres, sino que construyó íconos. A lo largo de seis décadas, el italiano se hizo de un círculo de musas a lo largo y ancho de las industrias, estando presente en la política, el cine e incluso la aristocracia. Su primera gran musa fue Jackie Kennedy, quien recurrió a él para vestirla tras su paso por la Casa Blanca, creando una nueva imagen para su vida como viuda.

Con el paso del tiempo, la lista creció hasta juntar nombres como Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Sophia Loren, Carolina de Mónaco, Rania de Jordania y Carlota Casiraghi. Todas ellas, por más diferentes que puedan parecer, compartían la estética principal del diseñador: femeninas, estructuradas y siempre impecables. Su relación con la realeza europea consolidó su lugar dentro de la alta sociedad, mientras que las supermodelos de los años 80’s y 90’s ayudaron a levantar su nombre como un símbolo de opulencia durante las Semanas de la Moda.

Llegando hasta el día de hoy, la actriz Anne Hathaway fue una de sus últimas musas. Valentino diseñó su vestido de novia en 2012, y su conexión creativa escaló hasta convertirse en una amistad sincera, llena de diversión y complicidad. Hathaway representaba la versión más moderna de lo que sus musas históricas fueron, gracias a su presencia en el cine y glamour muy clásico.

ROME, ITALY – JANUARY 23: Anne Hathaway is arrived at Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri on January 23, 2026 in Rome, Italy. Italian fashion designer Valentino Garavani died at the age of 93 in Rome on January 23. (Photo by Ernesto S. Ruscio/Getty Images) (ernesto ruscio/Getty Images)

La aparición de Anne y otros amigos cercanos en su funeral fueron el cierre de una era, y el último gran mensaje Valentino Garavani, quien dijo “amo mi oficio, me he dedicado a él durante la mayor parte de mi vida y quizás muera con él todavía en mí.”