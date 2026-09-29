Andrea tiene mucho qué aportar al movimiento, dice coordinador del GPMorena

Luego de que la senadora con licencia de Morena, Andrea Chávez, no fuera la elegida para encabezar la coordinación estatal y en su lugar quedara Cruz Pérez Cuéllar, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, destacó que “Andrea tiene mucho qué aportar al movimiento”.

“Yo jamás me atrevería a responder por ella. Yo le digo qué pienso de Andrea. Creo que es una persona con una gran convicción, que tiene muchísimo tiempo en el movimiento, que ha representado a este movimiento en forma muy digna”, declaró Estrada Sotelo.

El coordinador morenista añadió que Andrea Chávez “tiene todavía mucho que aportar en este transitar por transformar. Eso es lo que yo creo”.

Anoche y tras no ser elegida como la coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, la senadora con licencia, Andrea Chávez, le envió un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En entrevista con medios de comunicación, luego de la designación de Cruz Pérez Cuéllar, la legisladora aseguró que la Presidenta “tiene un soldado en una servidora, el movimiento de la Cuarta Transformación cuenta con una servidora y debemos de terminar con esos 100 años de PRIAN en el estado de Chihuahua y lo vamos a hacer”.