Publica Morena encuesta interna para coordinación estatal de Chihuahua, Cruz 8.5 y Andrea 1.5

La dirigencia nacional de Morena a cargo de Ariadna Montiel dio a conocer las encuestas que se realizaron de manera interna para definir a las coordinaciones estatales para la Defensa de la Transformación.

En el caso de Chihuahua, se reveló que las diversas encuestadoras que contrató el partido consultaron a la militancia sobre su opinión en caso de Cruz Pérez Cuéllar, Andrea Chávez Treviño, Martín Chaparro, Jesús Roberto Briano Borunda, Luis Arrieta y Eduardo Martínez.

Se calificaron el conocimiento que la militancia tenía de cada uno de los perfiles, la opinión positiva que se tiene de ellos, atributos como honestidad, cercanía, conocimiento y valor, si se considera un buen candidato, si votarían por ellos, así como su preferencia como candidato de la coalición Morena/PT/PVEM.

En este sentido, Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez fueron los mejor calificados en todos los indicadores, con décimas de diferencia, sin embargo, la senadora con licencia únicamente ganó en lo que respecta a honestidad y cercanía, obteniendo un puntaje de 1.5 puntos.

En tanto, el alcalde con licencia de Ciudad Juárez ganó en el resto de los indicadores, con un promedio de 8.5 puntos.