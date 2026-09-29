Septiembre cierra bien, preocupa nivel en calificadoras por grado se inversión: IMEF

El presidente del IMEF Chihuahua Gonzalo Aguilera dio a conocer la expectativa económica del mes de septiembre.

“Septiembre movido, este mes se vincula con el paquete económico y deuda con los niveles actuales”, comentó.

En este sentido el principal problema a meses de terminar el año es el nivel de grado de inversión conforme a calificadoras.

Desde el 2018 con la calificadora Moodys se ha dado una disminución +AAA o +BBB actualmente preocupa el grado de inversión pues se mantiene el grado de inversión.

“Estos a un peldaño de perderlo, tenemos que ser muy cuidadosos en estos niveles y en 8 años se ha perdido con la deuda y para estatales con Pemex principalmente”, comentó.

Asegura que la mala administración de Pemex da una preocupación, además de que su mantenimiento tiene el 54% del PIB va a la deuda y la velocidad de la deuda neta preocupa y la deuda bruta.

Actualmente el 64% en deuda bruta presenta con niveles preocupantes para las calificaciones.

El panorama económico no es bueno para el cierre mientras se analiza la Reforma Fiscal 2027.