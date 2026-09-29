Recibe Bonilla en su Despacho a Katharine Beamer, nueva cónsul de EU en Juárez

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, sostuvo una reunión con Katharine Beamer, cónsul general de Estados Unidos en Ciudad Juárez, como parte de los encuentros institucionales entre autoridades municipales y representantes del gobierno estadounidense.

La reunión tuvo lugar en el despacho del presidente municipal, luego de que Bonilla atendiera a autoridades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, como parte de su agenda de trabajo.

Katharine Beamer asumió el cargo de cónsul general de Estados Unidos en Ciudad Juárez en julio de 2026. Es integrante del Servicio Exterior de Carrera de Alto Nivel y cuenta con 25 años de experiencia diplomática.

Antes de llegar a Ciudad Juárez, se desempeñó como encargada de Negocios en la Embajada de Estados Unidos en Belice y como directora de la Oficina de Asuntos del Caribe del Departamento de Estado en Washington, D.C.

El encuentro representa un acercamiento institucional entre el Gobierno Municipal de Chihuahua y la representación consular estadounidense, en el marco de la agenda de trabajo que mantienen autoridades de ambos países en la entidad.