Elena Rojo destaca unidad de Morena tras definición de coordinación estatal

La coordinadora de la fracción edilicia de Morena en el Ayuntamiento de Chihuahua, María Elena Rojo Almaraz, destacó la importancia de mantener la unidad del partido luego de la definición de quien encabezará los trabajos rumbo al proceso electoral de 2027.

Rojo Almaraz señaló que el reconocimiento de los resultados por parte de quienes participaron en la contienda interna representa, desde su perspectiva, un acto de madurez política, al considerar que toda persona que participa conoce previamente las reglas y la posibilidad de obtener o no el resultado esperado.

La regidora sostuvo que, una vez concluido el proceso, lo prioritario es continuar respaldando a la presidenta de México y mantener la continuidad del proyecto político de Morena. Subrayó que el movimiento ha sido construido durante años por hombres y mujeres y que ahora corresponde preservar su unidad.

Sobre la decisión de las dirigencias de Morena, Rojo Almaraz afirmó que conoce a las mujeres que participaron en el proceso y consideró que ambas están comprometidas con el proyecto. Añadió que la determinación no debió ser sencilla, debido a que tuvieron que analizar diversos elementos antes de definir a quien, de acuerdo con su apreciación, puede garantizar la continuidad del partido en Chihuahua.

La postura de Rojo Almaraz se da en su calidad de coordinadora de la fracción edilicia de Morena en el Cabildo capitalino, cargo que ocupa dentro del Ayuntamiento de Chihuahua.