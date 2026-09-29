Aprueba Congreso iniciativa de Alfredo Chávez para conocer quiénes son y cómo trabajan los jueces cívicos

El Congreso del Estado aprobó la iniciativa impulsada originalmente por Alfredo Chávez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, para que la ciudadanía conozca quiénes son elegidos como juezas y jueces cívicos y tenga información clara sobre cómo están atendiendo y resolviendo los asuntos en cada municipio.

Los ayuntamientos deberán elegir a estos jueces con reglas más claras, tomando en cuenta transparencia, igualdad entre mujeres y hombres, integridad y no discriminación. También deberán publicar información sobre las personas que cumplan con los requisitos, para que la gente sepa quiénes estarán encargados de atender este tipo de asuntos.

Además, habrá información pública para conocer cuánto tardan en resolverse los casos, cómo se trata a las personas, qué tan fácil es recibir atención y cómo funciona el servicio en las zonas rurales. “Es importante facilitar el acceso de justicia al ciudadano”, ha señalado Chávez. Con estos datos, cualquier persona podrá revisar cómo está funcionando la justicia cívica en su municipio.

El Consejo Estatal de Justicia Cívica tendrá 180 días hábiles para poner en marcha este sistema. Después deberá informar cada seis meses cuánto tardan en resolverse los asuntos, cómo se brinda la atención y qué resultados está teniendo la justicia cívica en los municipios.