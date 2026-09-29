El narco es Morena; resolución vs blindaje electoral exhibirá de qué lado está la Corte: Arturo Medina

Ante la resolución que este día emitirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la reforma a la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, la cual blinda las elecciones contra la injerencia del crimen organizado, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local, Arturo Medina, recordó que “el narco es Morena”, además de que decisión de los ministros determinará de qué lado está la Corte.

“El narco es Morena en nuestro país. Con la resolución que se tendrá el día de hoy, vamos a ver de qué lado está la Suprema Corte, si está del lado de la ciudadanía o si está del lado del narco”, enfatizó Medina Aguirre.

Al cuestionarle si confía en la Corte, el líder de la bancada priista señaló que espera que los ministros “den una resolución favorable, porque eso no debe estar pasando en la política actual de nuestro país”

“¿Por qué Morena se opone en ese sentido? Porque se sienten afectados, se sienten acorralados, ellos lo representan, así de sencillo”, argumentó el coordinador del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional.