Discuten proyecto de dictamen para dotar de autonomía a la FGE; eliminan reelección

Integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, se reunieron para analizar, debatir y en su caso aprobar, el proyecto de dictamen para dotar de autonomía a la Fiscalía General del Estado.

Después de leer la iniciativa de reforma constitucional para otorgar autonomía a la FGE, la cual fue presentada por los coordinadores del PAN y Movimiento Ciudadano, Alfredo Chávez y Francisco Sánchez, respectivamente, el coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada, pidió votar la solicitud de Parlamento Abierto.

Asimismo, pidió atender la solicitud de consulta abierta propuesta por una gobernadora indígena, la cual fue entregada el pasado 14 de septiembre a la Presidencia del Congreso.

Sin embargo, con cinco votos a favor y dos en contra, las mociones para los dos oficios de Parlamento Abierto y el oficio para consulta pública, fueron desechadas.

Mientras que con esa misma votación, los integrantes de dicha Comisión aprobaron la propuesta del diputado Guillermo Ramírez para eliminar la reelección de la persona que sea electa como titular de la Fiscalía General del Estado.