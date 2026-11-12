FIFA aprueba candidatura conjunta México-EU-Costa Rica-Jamaica para Mundial Femenil 2031

El Estadio Banorte (Azteca) en la Ciudad de México, uno de los cuatro recintos propuestos para albergar el Mundial Femenil de 2031.

La FIFA aprobó la candidatura conjunta de México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica para el Mundial Femenil 2031, que será el primero de la categoría con 48 selecciones. Al no existir otra propuesta por ahora, se espera que se otorgue la sede del torneo a esta oferta en el Congreso extraordinario del organismo rector del futbol mundial que se realizará el 23 de noviembre por videoconferencia.

El impacto económico y de audiencia

“Las federaciones candidatas estiman que el torneo podría atraer a más de 4.5 millones de espectadores, alcanzar una audiencia televisiva récord para un certamen deportivo femenino y generar más de 4 mil millones de dólares en ingresos; unas cifras que marcarían nuevos hitos en el fútbol femenino”, indicó el reporte de la FIFA, de acuerdo con la propuesta de la candidatura.

La propuesta de los países de la Concacaf, que tiene como lema “Por el presente. Por el futuro”, incluye 20 ciudades anfitrionas, de las cuales cuatro serían en México: Torreón, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

“Tres de los cuatro estadios de México propuestos acogieron partidos de la Copa Mundial 2026. Los recintos mexicanos están bien equipados y parecen cumplir plenamente los requisitos, por lo que no está prevista la realización de grandes obras de reconstrucción o remodelación. Dos de los estadios de México tienen una capacidad inferior a 40 mil localidades, uno de ellos ronda las 30 mil, mientras que el Estadio Banorte (Azteca) sobrepasa ampliamente las 60 mil localidades”, destaca el reporte.

En el caso de Estados Unidos, se prevé la creación del Nuevo Estadio RFK –futura casa de los Washington Commanders de la NFL–, mientras que Jamaica renovará el Estadio Nacional.

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El aval de la FIFA y la candidatura de 2035

La candidatura de los países de la Concacaf fue evaluada con una calificación de 4.4 de un máximo de cinco puntos, por lo que cumple con los requisitos para ser considerada por el Consejo y el Congreso de la FIFA.

El reporte señala que los cuatro países tienen una amplia infraestructura, pero en el caso de México y Estados Unidos, hay una “capacidad contrastada” para organizar grandes eventos, por lo que puede ser clave para la comercialización del torneo.

“La evaluación se centra en las áreas prioritarias establecidas: visión de la competición y parámetros principales; infraestructuras; servicios; cuestiones comerciales; sostenibilidad y derechos humanos.

Se ha llevado a cabo una evaluación técnica de infraestructuras esenciales y criterios comerciales, mientras que las conversaciones mantenidas con las federaciones candidatas han garantizado la claridad, precisión e integridad de la información proporcionada”, indicó la FIFA.

El ente rector del futbol mundial también aprobó la candidatura conjunta de Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales para la Copa del Mundo Femenil 2035. La sede también se anunciará el 23 de noviembre en el Congreso extraordinario de la FIFA.