Andrea Chávez, a escena-Cierre de filas en la 4T-Bonilla y los preparativos-Panistas posponen reunión sobre alianzas

Después de ser designada como coordinadora municipal de la 4T en Ciudad Juárez, o lo que es lo mismo, futura candidata a la alcaldía de ese municipio fronterizo, este día Andrea Chávez saldrá a escena en una rueda de prensa que se llevará a cabo en la ciudad que buscará gobernar en el 2027. Será a las 9 horas de este miércoles cuando la senadora con licencia salga a medios para hablar seguramente de muchísimos temas, desde el hecho de no ser la ungida como candidata a la gubernatura, la semana de tensión que se vivió al interior del movimiento debido a la inconformidad del PT y el deseo que traía la cúpula petista porque fuera su candidata al gobierno estatal, hasta los enjuagues internos que derivaron en que Chávez Treviño fuera llamada por la dirigente nacional morenista, Ariadna Montiel, para ungirla como aspirante a la Presidencia Municipal de Juárez, con lo que frenaron la hemorragia de la herida que podría haber detonado la división, hasta por supuesto, la molestia de algunos fundadores porque de plano no hubo encuesta y en su lugar se llevó a cabo el “consenso” para designar a Andrea como la candidata a la alcaldía de Juárez.

Así que serán muchísimos los cuestionamientos que la senadora con licencia deberá responder, aunque el mismo lunes ella volvió a dejar en claro que es “soldado” de la presidenta Claudia Sheinbaum y no detonaría la ya de por sí enclenque unidad, por lo que la operación cicatriz aún continúa, pues aunque las piezas se estén acomodando con la mira puesta en lo que sigue, lo cierto es que todavía hay dolientes que ven estas designaciones como decisiones cupulares en las que la dirigencia nacional de Morena ha actuado de manera casi unilateral, negociando también con la otra dirigencia, la del Partido del Trabajo.

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Por lo pronto, ayer el que ya aclaró su postura después de lanzar un video donde exigía claridad y confianza en los procesos internos de Morena, es el senador con licencia y ya exaspirante a la alcaldía de Juárez, Juan Carlos Loera, quien prácticamente tres horas después de aventarse un discurso de más de cinco minutos, publicó un post de apoyo a su colega Andrea Chávez, en el que le expresa todo su “respaldo” en esta nueva encomienda hacia la senadora con licencia. Ahí, Loera de la Rosa destacó los principios del obradorismo de la próxima candidata de la 4T a la alcaldía juarense, lo que dejó más que claro que aunque él aspiraba al mismo cargo que hoy ostenta la senadora con licencia, no hará olas al respecto y se alineará para apoyar el proyecto de Chávez Treviño, a pesar de que él fue uno de los damnificados tras el supuesto “dedazo” que acusan algunos liderazgos del partido, como el caso de Martín Chaparro.

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Y mientras eso sucede con los morenos, desde ayer comenzaron los preparativos para el evento en el que Marco Bonilla tomará protesta como “defensor de la Patria, la Familia y la Libertad”, o lo que es lo mismo, candidato del PAN a la gubernatura. El evento será este sábado a las 17 horas en la calle 16 de Septiembre, en pleno Centro de Ciudad Juárez, a un costado de la Catedral, y se prevé la asistencia de entre 10 a 15 mil personas, por lo que el trabajo de movilización ha comenzado, pues esa tarde, los panistas buscan demostrar músculo en lo que será la unción de Bonilla por parte del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, y en donde se prevé la presencia de la gobernadora Maru Campos y de todos los líderes panistas provenientes de los cuatro puntos cardinales del estado. Por cierto que anoche y después de que el lunes solicitara licencia a su cargo como alcalde de Chihuahua capital, Bonilla Mendoza participó en el evento Mexicanos Fuertes, en donde por supuesto los presentes lo vitorearon con el grito de “gobernador”.

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Ya que andamos con los azules, la reunión informativa que estaba prevista para este día en las instalaciones del Comité Directivo Municipal, y en la que el punto principal a tratar era el tema de las alianzas electorales, quedó pospuesta para el próximo martes, con misma sede y mismo horario, a donde la militancia de Chihuahua capital podrá acudir para conversar de los pros y los contras de una eventual alianza con el PRI o con otro partido político, ya que los tiempos electorales están encima y los dirigentes panistas pretenden escuchar a las bases para cuando se defina con qué institutos políticos amarrarán una coalición para hacer frente a la llamada 4T.

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Si de priistas se trata, el que después de haberse sometido a una cirugía de hombro desde la semana pasada y que lo sacó de circulación durante unos días, ayer se reportó para informar que aunque de manera presencial esté ausente, no así de manera virtual, es el dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez, quien dijo que apenas y lo den de alta, volverá a la chamba partidista y seguramente a las reuniones con su homóloga del PAN, Daniela Álvarez, con la cual el líder del tricolor trae muchos pendientes respecto a una posible alianza que a decir de diputados y liderazgos del Revolucionario Institucional y también azules, va avanzando y quizá pronto se tengan novedades al respecto.