Anabel Hernández revira a Sheinbaum por dichos sobre Ayotzinapa

La periodista de investigación Anabel Hernández afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum está responsabilizándola de manera indebida por el proceso de asilo político en Estados Unidos del exjuez de Barandilla de Iguala, Ulises Bernabé García, y sostuvo que el señalamiento desvía la atención de las actuaciones y omisiones de autoridades mexicanas durante la investigación del caso Ayotzinapa.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, rechazó que su participación como testigo experto en el proceso migratorio de Bernabé García haya sido determinante para que el gobierno estadounidense le concediera asilo político.

“Me parece que la presidenta de México está canalizando de manera equivocada su frustración, su falta de pericia de su equipo de gobierno para poder resolver un caso tan sensible como es el caso Ayotzinapa”, sostuvo.

Información de Aristegui Noticias