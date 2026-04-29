Marco Bonilla cumple: ya son 860 colonias con alumbrado LED en Chihuahua Capital

En cumplimiento al compromiso del alcalde Marco Bonilla de brindar resultados que iluminan el presente y fortalecen el futuro de la ciudad, el Gobierno Municipal informa que ya son 860 colonias las que cuentan con alumbrado público modernizado a tecnología LED en Chihuahua Capital.

Estas acciones son realizadas por la Dirección de Mantenimiento Urbano, donde actualmente, se cuenta con un 92 por ciento de avance en el cambio a luz blanca, para contar con vialidades más modernas con esta tecnología que brinda mayor seguridad, una iluminación de calidad y mejora la imagen urbana.

Las labores continúan en la zona sur de la ciudad, donde las cuadrillas trabajan de manera para concluir este importante proyecto en el menor tiempo posible, ampliando así sus beneficios a más familias.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal refrenda que sí cumple, y que sigue trabajando todos los días para construir una ciudad más iluminada, segura y con mejores condiciones de vida para todas y todos.